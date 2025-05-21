Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı - Son Dakika
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Spor

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig\'den topçu aldı
21.05.2025 17:35
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TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göre, Ogundu Fenerbahçe'ye transfer olduğu ancak henüz resmi açıklama gelmedi.

TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

BOMBA FENERBAHÇE İDDİASI

Tarzıyla yıldız futbolcu Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü. Güçlü fiziği, patlayıcı hızı ve oyun tarzıyla Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü.

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

TRANSFERİ SESSİZCE TAMAMLADILAR

Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göre transfer tamamlandı ancak henüz resmi açıklama yapılmadı. Bol, yaptığı açıklamada, "Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsünü transfer etmişler. Korkudan açıklayamıyorlar. Adam da Osimhen'i almak için uğraşıyor. Ben nasıl çıldırmayayım ya. Nijeryalı golcü bu sezon Şanlıurfaspor ile çıktığı 19 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Şanlıurfaspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • bindokuzyüzüç semih:
    Ali sen üst sıradaki takımları yenemeden, derbi kazanamadan, 1 kez bile kırmızı görmeden Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi HAK EDİYOR musun çık onu söyle? Bi maç kazanınca şampiyon ilan etmiştin kendini. Amacın taraftarını oyalamak değildiyse, delikanlıysan samimiysen BEŞİKTAŞ'a 2 MAÇI KAYBETTİK şampiyonlar ligi HAKKIMIZI DEVREDİYORUZ dersin! Hakkımızı yiyen yiyene sonra BEŞİKTAŞ çok puan farkı yedi oluyor! 175 3 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Adam haklı beyler, Türkiye'de iş sahada değil masada bitiyor, dışarıdan transfer yapıp milyon Euro vereceğine o parayı hakemlere verir ise şampiyon olur, Galatasaray futbol mu oynadı hakemlerle kazandı iki kupayı kafayı çalıştırın az. 5 146 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    vizyoner başkan iş başında galatasaraylılae olarak yedirmeyiz ali koç başkanı kimseye helalin var başkan 56 38 Yanıtla
  • 003644:
    lan güldürmeyin adamı.. yeter.. lig başlasın ondan sonra 38 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Cenk tosun şimdi poku yedi bununla rekabete giremez, 3 18 Yanıtla
  • Apple User:
    1903 semih sen boş işsiz bir adamsın her yerde gereksiz şeyler yazıyorsun 0 0 Yanıtla
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