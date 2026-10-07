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Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

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Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
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UEFA Uluslar A Ligi'nin 4. haftasında Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden İspanya, yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyollar, bu süreçte EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nı da müzesine götürdü.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 4. hafta maçında İspanya, deplasmanda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

PERISIC ATTI, MERINO CEVAP VERDİ

Poljud Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hırvatistan, 17. dakikada Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. İspanya, 61. dakikada Mikel Merino ile eşitliği yakaladı. Hırvatistan'da Perisic, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Merino, 88. dakikada bir gol daha kaydederek İspanya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

4'TE 4 YAPTILAR

Bu sonuçla İspanya, Uluslar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında İspanya, Çekya deplasmanına konuk olacak. Hırvatistan ise İngiltere'ye gidecek.

42 MAÇLIK İNANILMAZ SERİ

Luis de la Fuente'nin öğrencileri 42 maçtır yenilmedi. İspanya bu süreçte EURO 2024 ve FIFA 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. İspanya, resmi maçlardaki son mağlubiyetini 28 Mart 2023'te İskoçya'ya karşı 2-0'lık skorla aldı.

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SON DAKİKA: Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin - Son Dakika
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