Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı - Son Dakika
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Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

11.04.2022 14:22
Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı ağırladı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Türkoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı federasyonumuzda ağırlayarak, Avrupa basketboluyla ilgili önemli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı
Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı
Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

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Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkiye, İcra, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı - Son Dakika


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