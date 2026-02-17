Hıdır Aytekin İlk Golünü Attı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK'yı iç sahada 3-1 yenerek puan tablosunda yeniden üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'da skor 1-1'e geldikten sonra takımını öne geçiren kritik golü atan stoper Hıdır Aytekin kariyerinde ilki yaşadı. Yeşil-kırmızılıların sezon başında Adanaspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki oyuncu 5 yıllık profesyonel kariyerinde ilk golünü attı. Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra ilk yarıda tek maç hariç yedek kalan Hıdır, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10 Kasım'da 1024 futbolcuyla başlattığı bahis soruşturmasında alt sınırdan 45 gün hak mahrumiyeti aldı. Devreyi erken kapatan Hıdır cezası bitince ikinci yarıda yeşil sahalara eskisinden iyi döndü.

İlk yarıda 10 maçta süre alıp yalnız 1 kez 11'de forma giyen Hıdır, ikinci yarıda sahalara döndükten sonra 4 maçta ilk 11'de 90 dakika oynadı. Devrenin ilk 3 maçında forma giydikten sonra 2 hafta kulübede oturan Hıdır, Çoruhlu FK önünde tekrar bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Çoruhlu önünde ikinci yarıda rakip skoru 1-1'e getirdikten sonra 67'nci dakikada takımını tekrar öne geçiren golü kaydeden Hıdır galibiyeti getiren isim oldu. 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'deki kariyerinin 32'nci profesyonel maçında ilk kez gol sevinci yaşayan futbolcu önce yedek kalıp ardından bahis cezası aldığı sezonda sahalara dönüşünde takımına 3 puan getiren çok anlamlı bir gole imza attı.