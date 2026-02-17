Hıdır Aytekin İlk Golünü Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hıdır Aytekin İlk Golünü Attı

Hıdır Aytekin İlk Golünü Attı
17.02.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'nın stoperi Hıdır Aytekin, Çoruhlu FK maçında kariyerinde ilk golünü kaydetti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK'yı iç sahada 3-1 yenerek puan tablosunda yeniden üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'da skor 1-1'e geldikten sonra takımını öne geçiren kritik golü atan stoper Hıdır Aytekin kariyerinde ilki yaşadı. Yeşil-kırmızılıların sezon başında Adanaspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki oyuncu 5 yıllık profesyonel kariyerinde ilk golünü attı. Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra ilk yarıda tek maç hariç yedek kalan Hıdır, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10 Kasım'da 1024 futbolcuyla başlattığı bahis soruşturmasında alt sınırdan 45 gün hak mahrumiyeti aldı. Devreyi erken kapatan Hıdır cezası bitince ikinci yarıda yeşil sahalara eskisinden iyi döndü.

İlk yarıda 10 maçta süre alıp yalnız 1 kez 11'de forma giyen Hıdır, ikinci yarıda sahalara döndükten sonra 4 maçta ilk 11'de 90 dakika oynadı. Devrenin ilk 3 maçında forma giydikten sonra 2 hafta kulübede oturan Hıdır, Çoruhlu FK önünde tekrar bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Çoruhlu önünde ikinci yarıda rakip skoru 1-1'e getirdikten sonra 67'nci dakikada takımını tekrar öne geçiren golü kaydeden Hıdır galibiyeti getiren isim oldu. 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'deki kariyerinin 32'nci profesyonel maçında ilk kez gol sevinci yaşayan futbolcu önce yedek kalıp ardından bahis cezası aldığı sezonda sahalara dönüşünde takımına 3 puan getiren çok anlamlı bir gole imza attı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hıdır Aytekin İlk Golünü Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: Hıdır Aytekin İlk Golünü Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.