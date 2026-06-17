Hokeyde İş Birliği Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hokeyde İş Birliği Geliştirildi

Hokeyde İş Birliği Geliştirildi
17.06.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Belçika Hokey Federasyonları, 'Hockey Beyond Borders' projesiyle iş birliği yapıyor.

Türkiye Hokey Federasyonu heyeti, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hockey Beyond Borders projesi kapsamında Belçika Hokey Federasyonu ile görüşmelerde bulundu.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Hokey Federasyonu ile Belçika Hokey Federasyonu ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hockey Beyond Borders projesi kapsamında "Federasyon görevlilerinin hareketliliği" faaliyetleri düzenlendi.

Proje çerçevesinde Türkiye Hokey Federasyonu heyeti, Avrupa'nın en başarılı hokey organizasyonlarından Belçika Hokey Federasyonu'nun yönetim yapısını, stratejik planlama süreçlerini, sporcu geliştirme modellerini ve kurumsal işleyişini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, proje hakkında şunları kaydetti:

"Hockey Beyond Borders projesi sayesinde Belçika Hokey Federasyonu'nun yıllar içerisinde elde ettiği başarıların arkasındaki yönetim anlayışını, planlama süreçlerini ve stratejik uygulamalarını yakından inceleme fırsatı buluyoruz. Amacımız, Belçika hokeyini Avrupa ve dünya çapında başarıya taşıyan iyi uygulamalarını ülkemize uyarlayarak Türk hokeyinin gelişimine katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturmaktır."

Hockey Beyond Borders projesi kapsamında gerçekleştirilen hareketlilik faaliyetleri, federasyon çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini artırırken iki ülke federasyonu arasındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

Belçika, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hokeyde İş Birliği Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:55:01. #7.12#
SON DAKİKA: Hokeyde İş Birliği Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.