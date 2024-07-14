Hopa'da 25. Yıl Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Hopa'da 25. Yıl Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlendi

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen 25. Yıl Hopa Plaj Voleybolu Uluslararası Özel Turnuvası'na Türkiye, Gürcistan, İran ve Ukrayna'dan 40 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalarda kadınlarda 8, erkeklerde 12 takım şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvada erkeklerde Batu Kuru-Yusuf Özdemir, kadınlarda ise Merve Çelebi-Yaren Sencel birinci oldu. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, turnuvanın başarılı geçtiğini belirterek, gelecek yıllarda daha büyük bir organizasyon düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

14.07.2024 21:19
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Artvin'in Hopa ilçesinde "25. Yıl Hopa Plaj Voleybolu Uluslararası Özel Turnuvası" düzenlendi.

Hopa Belediye Başkanlığınca ilçedeki Beach Volley Arena'da gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran ve Ukrayna'dan 40 sporcu katıldı.

İki gün süren müsabakalarda kadınlarda 8, erkeklerde 12 takım şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Erkeklerde Batu Kuru- Yusuf Özdemir birinci, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt ikinci, Murat Giginoğlu-Sefa Urlu üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Merve Çelebi-Yaren Sencel birinciliği, Anna Kalchenco-Medine Korkmaz ikinciliği, Melis Durasi-Berfin Öztürk üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda şampiyonluğa ulaşan takımın oyuncularından Merve Çelebi, basın mensuplarına, Kıbrıslı olduğunu, tüm turnuvalara Kıbrıs'tan katıldığını söyledi.

Çok güzel bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten Çelebi, "Amacımız maç kaybetmeden turnuvayı tamamlamak ve şampiyon olmaktı. Bunu da başardık. Bu yıl oynadığımız hiçbir turnuvada set dahi vermemiştik. Burada bir set kaybettik ama şampiyonluğa uzandık." diye konuştu.

Yaren Sencel de böylesine özel ve güzel bir turnuvada şampiyon olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Zorlu ekipleri yenerek şampiyonluğa ulaştıklarını kaydeden Sencel, Hopa'nın mükemmel bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını aktardı.

Erkeklerde şampiyon olan takımın sporcularından Yusuf Özdemir ise plaj voleybolunda milli takım sporcusu olduğunu ifade ederek, çok güzel bir organizasyonun gerçekleştirildiğini söyledi.

Batu Kuru da Hopa'daki ilk şampiyonluğunu kazandığı için ayrı heyecan duyduğunu vurguladı.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa'nın geçmişinde voleybolun önemli yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da hızlı bir hazırlık süreci sonrası bu turnuvayı düzenledik. Hopa'da voleybol ile yatıp kalktık. Bugün de final müsabakalarımızla turnuvayı tamamladık. Tribünler doluydu. Hopa halkının ilgisi güzeldi. Dört ülkeden 40 sporcunun katıldığı çok güzel bir turnuva düzenledik. Gelecek yıllarda bu turnuvayı çok daha büyüterek devam edeceğiz."

Turnuva, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

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