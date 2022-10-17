Hull City-Birmingham City maçında "kale direği" krizi - Son Dakika
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Hull City-Birmingham City maçında "kale direği" krizi

17.10.2022 03:12
Hull City-Birmingham City maçında "kale direği" krizi

İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmaya, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun damga vurdu.

İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmaya, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun damga vurdu.

Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.

Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

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Kaynak: AA

Birmingham City, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City-Birmingham City maçında 'kale direği' krizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hull City-Birmingham City maçında "kale direği" krizi - Son Dakika
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