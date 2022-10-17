Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.

Kaynak: AA

Birmingham City, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hull City-Birmingham City maçında 'kale direği' krizi - Son Dakika

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