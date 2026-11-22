Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ile Slovenya temsilcisi Maribor, haftayı galibiyetle tamamladı.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Hull City, sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Oliver McBurnie'nin 90+2 ve 90+5. dakikalarda kaydettiği gollerle üç puana uzanan İngiliz temsilcisi, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Maribor sahadan 5-1 galip ayrıldı

Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor da haftayı 3 puanla kapattı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Slovenya ekibi, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılarak haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.