Hull City, Chelsea deplasmanında 2-2 berabere kalıp yenilmezliğini sürdürdü

Hull City, Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea ile Hull City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren müsabakada 90 dakika 2-2'lik skorla tamamlandı. Chelsea'nin gollerini 7. dakikada Morgan Rogers ve 66. dakikada Joao Pedro atarken, Hull City'nin gollerini ise 28 ve 34. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi kaydetti.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea müsabakasıyla birlikte yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 8'e çıkardı. Bu sezonki ilk beraberliğini alan Chelsea ise puanını 7 yaptı.