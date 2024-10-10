Hull City'nin Hedefi Play-Off - Son Dakika
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Hull City'nin Hedefi Play-Off

Hull City\'nin Hedefi Play-Off

Tim Walter, yenilenen kadro ile sezona başladıklarını ve play-off hedeflediklerini belirtti.

10.10.2024 12:16
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Alman teknik direktörü Tim Walter, yenilenmiş bir ekip olarak sezona başladıklarını ve çok yoğun fikstürü olan ligde başarılı olmak istediklerini söyledi.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiliz ekibinin teknik direktörü Walter, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'de adeta yaz mevsimiyle karşılaştıklarını, kamp yaptıkları tesislere ve misafirperverliğe hayran kaldığını ifade etti.

Liam Rosenior'dan 31 Mayıs'ta boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alman çalıştırıcı Walter, "Şu an ligde orta sıralardayız. Tabii daha yukarılara tırmanmayı hedefliyoruz. Yeni bir ekip olarak sezona başladık. Futbolcularım çok hırslı. Ancak şu an için kesin bir hedef belirterek, 'şunu yaparız' demiyorum. Taraftarlarla bütünleşerek onlara keyifli bir futbol izlettirmek istiyoruz. Takım her hafta geçtikçe daha da yerine oturuyor. Öncelikli hedefimiz bu olabilir. Sonrasında sağlam adımlarla giderek play-off'a kalmak istiyoruz." dedi.

Almanya'da Karlsruher ve Bayern Münih altyapılarında çalışan, daha sonra Bundesliga 2'de Holstein Kiel, Stuttgart ve Hamburg'da görev yapan Walter, Championship'in Bundesliga 2'ye göre çekişmeli olduğunu belirtti.

İngiltere'de Noel'de bile maç oynandığının altını çizen Walter, "İngiltere Championship'e kendimi daha çok ispatlamaya geldim. Almanya'ya göre daha rekabetçi bir ortam var. Burası bir teknik adam için çok önemli bir kariyer noktası." değerlendirmesinde bulundu.

"Abdülkadir daha çok gol da atabilir"

Kadroda yer alan Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik'i değerlendiren Walter, Doğukan Sinik'in sakatlığının henüz geçmediğini ifade ederek, "Dodo (Doğukan) hala iyileşme sürecinde, o yüzden henüz hazır değil. Abdülkadir ise takıma çok katkısı olabilecek, yüksek teknik kapasiteye sahip bir futbolcu. Abdülkadir daha çok gol da atabilir. Yetenekleri var. Bu harika yeteneklerini takımın sıçraması için kullanabilir. Daha iyisini yapabilir. " yorumunu yaptı.

Kariyerinin ilerleyen aşamalarında Türkiye'den bir takım çalıştırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise Alman çalıştırıcı, "Gelecekte ne olacağını asla bilemeyiz. Asla 'asla' dememek lazım. Ancak şu an tüm dikkatimi Hull City'e verdim. Burada hedeflerim var. Süper Lig'i Başkan Acun'un Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığından dolayı takip ediyorum. Acun'dan dolayı benim de Fenerbahçe'ye sempatim var, çok iyi bir takım." yanıtını verdi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın futbolun içinden gelmesinin işlerini kolaylaştırdığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Başkan Acun'la çalışmak çok kolay, güzel bir uyum yakaladık. İkimiz de çok hırslıyız ve birbirimizi anlıyoruz. Burada aile ortamı var. Acun başarı hikayesi olan biri ve onunla çalışmak gerçekten harika." diye konuştu.

"Pep Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü"

Bayern Münih'in altyapısında görev yaptığı yıllarda Pep Guardiola ile çalıştığını ifade eden Walter, ondan hocalık anlamında çok şeyler öğrendiğini belirtti.

Teknik direktör olarak bir idolünün olmadığını belirten Walter, " Şu anda Pep Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Tabii ben Guardialo gibi değilim. Benim farklı bir tarzım var. Kendi yolumda ilerlemek istiyorum. Ancak en çok Guardiola'nın stilini beğeniyorum. Bunun yanında Carlo Ancelotti de en çok beğendiğim diğer isim. İkisinin karışımı mükemmel olur. " dedi.

Geçen ay hayatını kaybeden Alman teknik direktör Christoph Daum'un modern futbola katkısı olan bir isim olduğunu vurgulayan Walter, "Dörtlü defans dizilişini uygulamaya çalışan ilk teknik direktördü. Kendisi çok iyi bir taktisyendi. Daum'un erken ölümü çok üzücü, ailesine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Geçen sezon Championship'te 70 puan toplayan Hull City, play-off potasının 3 puan gerisinde kalarak 7. sırayı almıştı. Turuncu-siyahlı ekip bu sezon 9 haftada topladığı 12 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Hull City, Politika, antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

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