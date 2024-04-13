Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City, Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti

Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City, İngiltere Championship mücadelesinde Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Ozan Tufan'ın gol perdesini açtığı maçta, Hull City'nin diğer gollerini 27. dakikada Fabio Carvalho ve 52. dakikada Jaden-Philogene-Bidace attı.
Müsabakaya ilk on birde başlayan Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, ikinci yarıda oyundan çıktı.
Hull City bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Queens Park Rangers 47 puanda kaldı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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