Acun Ilıcalı, tarihte bir ilki gerçekleştirdi! Hull City taraftarları sevinçten deliye döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı, tarihte bir ilki gerçekleştirdi! Hull City taraftarları sevinçten deliye döndü

05.01.2023 17:37

Hull City, sezonun kalan karşılaşmalarında taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürecek. Konuya ilişkin açıklama yapan kulübün sahibi Acun Ilıcalı, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik." dedi. Ilıcalı'nın bu kararı Hull City taraftarını sevince boğarken, "İngiltere tarihinde bir ilk." yorumları yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tarihi bir karara imza atarak sezonun kalan bölümünde taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürüleceğini açıkladı.

"ZOR BİR ZAMAN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANLARDAKİ ATMOSFER ŞAŞIRTICIYDI"

Kulübün sahibi Ilıcalı daha önce yaptığı "Bir aile, bir rüya." sözlerine de atıfta bulunduğu konuşmasında, "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu. Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğu kadar çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti." dedi.

TARAFTAR MEST OLDU

Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'nın bu kararıyla adeta sevinçte çılgına döndü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "İngiltere tarihinde bir ilk." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek Süper Lig devi, Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı! Eski Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor Süper Lig devi, Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı! Eski Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, tarihte bir ilki gerçekleştirdi! Hull City taraftarları sevinçten deliye döndü - Son Dakika


Son Dakika
18:01 HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var
17:35 Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşı bitirecek teklifini tekrarladı
17:24 Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı
17:21 Acun Ilıcalı, tarihte bir ilki gerçekleştirdi! Hull City taraftarları sevinçten deliye döndü
17:13 2023'ün kıdem tazminatı tavanı 18 bin liraya dayandı! İşte 10 yıllık çalışanın işten çıkarıldığında alacağı tazminat
17:05 Bursa'da iki gelinine de tecavüz eden kayınpederin yaptığı savunma en az yaşananlar kadar rezil
16:54 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz" sözlerine Kanarya'nın golcüsü Joshua King'ten cevap
16:35 GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş
16:02 Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdüründen ilk sözler: Eşim, çocuklarım ve bakan yardımcısı biliyor
16:02 Bakan Nebati, indirime giden marketleri örnek gösterip tüm zincir marketlere seslendi: Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 18:12:51. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, tarihte bir ilki gerçekleştirdi! Hull City taraftarları sevinçten deliye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement