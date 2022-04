İBB Spor Başkanı Keleş, milli güreşçiler ile bir araya geldi - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri madalyalarla Türkiye'yi gururlandıran milli güreşçiler Kerem Kamal, Yunus Emre Başar, Burhan Akbudak, Ahmet Uyar ve Osman Göçen ile antrenör Cenk İldem, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi.

Şampiyonayı Budapeşte'de takip ettiğini ifade eden Fatih Keleş, "İyi bir atmosferdi, Türkiye açısından tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Avrupa Şampiyonası oldu. Bugüne kadar en fazla 16 madalya kazanmışız, bu şampiyonada milli takım 17 madalya ile bir başarıya imza atmış oldu. Kadınlarda 4 madalya elde ettik, serbest stilde erkeklerde 6 madalya elde ettik. Grekoromende de 7 madalya kazandık. Burada kulübümüzün sporcularının da katkıları büyük, 5 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Çok heyecanlı, çok keyifli maçlar yaşandı. Talihsizliklerle de bazı madalyalar elimizden kaçmış oldu ama güzel müsabakalar oldu. Bundan sonraki turnuvalarda bu bir vesile olacak. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, oraya hazırlanacağız" dedi.

CENK İLDEM: MADALYANIN EN ÜST BASAMAĞINDA OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZMilli takımda da görev yapan İBB Spor Antrenörü Cenk İldem, "Şampiyonaya takım ortamını oluşturup da gitmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Türk güreşine her zaman büyük hizmetler yapmış, bu işin lokomotifi olmuş kulüptük. Güreş dediğiniz zaman ülkede çok büyük beklenti var. Madalyanın en üst basamağında olmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.KEREM KAMAL: BUNU ÇOK BEKLEDİM60 kiloda Avrupa şampiyonu olan Kerem Kamal, "Büyükler kategorisinde ilk altın madalyam olduğu için çok büyük mutluluk yaşadım. Çünkü bunu çok bekledim. Bundan önce 2 sene üst üste final yapıp, ilk finali 5-5'ten, ikincisini de 3-1'den kaybetmiştim. Çok mutluyum, bu ilk altın madalyam. Büyükler Dünya Şampiyonası var. Önümüzde uzun bir süre var. Bu şampiyonada eksiklerimi analiz edip, o eksiklerimi kapatmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.YUNUS EMRE BAŞAR: BUNUN HAYALİNİ HER SENE KURUYORDUM77 kiloda final yapan ve ikincilik elde eden Yunus Emre Başar, "Bu sene şampiyon olmayı çok istemiştim. Bunun hayalini her sene kuruyordum. Çünkü geçen sene yaptığım hataları bu sene yapmamak için Cenk hocamla kampta ve maçlarda stratejiler yaptık. Nasip diyelim parmaklarımın ucundan kaçtı. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, orada altın madalyayı hem kulübümüze hem ülkemize getireceğimize inanıyorum" dedi.BURHAN AKBUDAK: DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İNŞALLAH ALTIN MADALYA KAZANACAĞIMAvrupa Şampiyonası'ndan 82 kiloda bronz madalya ile dönen Burhan Akbudak, "Çok çalıştık, çabaladık, gönül altın madalya almak isterdi. Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya kazanacağım. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde buralara kadar geldik" dedi.AHMET UYAR: BUNLAR BİZİM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ63 kiloda bronz madalya kazanan sporcumuz Ahmet Uyar, şu şekilde konuştu: "Çok küçük yaşlarda bu serüvene başladık. Şu an aldığımız madalyalar verdiğimiz emeklerin karşılığı oluyor. Bunlar bizim için bir başlangıç, 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne geldiğimde, bu kulübün ne kadar büyük bir camia olduğunu, hedeflerimin arttığını, büyük şampiyonlarla çalışmanın bana verdiği hazzı yaşadığımda bu aldığım madalyalara baktığımda ne kadar güzel bir şey yaptığımın, insanları mutlu etmenin, bizim sayemizde bayrağımızı göndere çekmenin bana ne kadar gurur verdiğini biliyorum."OSMAN GÖÇEN: BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE İLK MADALYAMI KAZANDIM

Serbest stil 86 kiloda Türkiye'ye bronz madalya getiren Osman Göçen ise "Daha önce gençlerde madalyalarım var, büyükler kategorisinde ilk madalyamı kazandım. İnşallah önümüzdeki maçlarda altın madalya kazanacağım. Ağustos ayında İslam Oyunları var, inşallah orada ülkemi temsil edeceğim. İnşallah orada altın madalya kazanırım" ifadelerini kullandı.