İBB Spor Kulübü tüm branşlarda kadınlara vermiş olduğu desteği sürdürüyor

İBBSK, 30 yılı aşkın buz hokeyi tarihinde ilk kez kadın takımı kurdu.

Altyapı oyuncularından kurulu kadın buz hokeyi takımına takviye olarak genç ve yetenekli 3 milli oyuncu kadroya dahil edildi. Alara Lokbaş ve Dilara Lokbaş kardeşler ile Tuğçe Melis Demir, bu sezon hem takıma katkı sunacak hem de genç oyuncuların gelişimine destek olacak.

Kadın buz hokeyi takımının antrenörlüğüne Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da çalıştırıcısı olan Deniz İnce getirildi.

Genç ve yetenekli oyunculardan oluşan İBBSK kadın buz hokeyi takımı izleyenlere keyif veren mücadeleler sergilemek istiyor.