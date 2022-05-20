İbrahim Erdemoğlu'ndan Trabzon'a büyük vefa - Son Dakika
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İbrahim Erdemoğlu'ndan Trabzon'a büyük vefa

20.05.2022 20:02
İbrahim Erdemoğlu'ndan Trabzon'a büyük vefa

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üniversiteyi okuyup ticaret yaptığı Trabzon'a, büyük vefa örneği göstererek dev spor lisesinin temellerini atıyor.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üniversiteyi okuyup ticaret yaptığı Trabzon'a, büyük vefa örneği göstererek dev spor lisesinin temellerini atıyor.

Türkiye'nin en başarılı aynı zamanda hayırsever iş insanlarından İbrahim Erdemoğlu tarafından yaptırılacak olan Spor Lisesi Kompleksinin temeli yarın atılacak.

Üniversite eğitimini KTÜ Fizik Bölümü'nü bitirerek yapan İbrahim Erdemoğlu, "İkinci memleketim" diyerek tabir ettiği Trabzon'a böyle bir yatırımı yapmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Trabzon'da okul yaptırma fikrini, üniversitede birlikte okuduğu Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e ilettiğini söyleyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Sayın Genel Müdürümüz, Trabzon Valimiz ile görüşme yaptıktan sonra bir fikir alış verişinde bulunduk ve spor lisesi yapmak daha uygun geldi bana. Okulu yaptıracağımız sahayı gezerken de kompleks şeklinde olmasına o anda karar verdik. Yani tesisleri ve yurdu da içinde olmak kaydıyla hepsini biz yapalım istedik. Vali Beyle yeniden yaptığımız görüşmeler sonrası prosedürleri hallettik ardından müteahhitle anlaştık. En kısa sürede de tamamlamayı istediğimizi ilettik. Müteahhit de bize 1,5 yılda tamamlamayı taahhüt etti" dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA SPORCULAR YETİŞECEK"

Spor lisesinin bir spor şehri olan Trabzon'a çok yakışacağının da altını çizen İbrahim Erdemoğlu, spor lisesinden dünya çapında sporcuların yetişmesinin de en büyük temennisi olduğunu belirtti. Erdemoğlu, "Bu şehir 7'den 70'e sporu futbolu yaşıyor. Sporu seven bir şehir burası ve böyle bir şehir de yok sanırım. Bu yönüyle öğrencilik yıllarımdan beri bu şehre hep hayran olmuşumdur. Bu sebeple de bu spor kompleksi Trabzon'a çok yakışacak. Sadece Trabzon'a değil ülkemize faydası olacak. Ülkemiz kazanacak" şeklinde konuştu.

ÜSTÜNSALİH: "BÜTÜN BÖLGEYE HİZMET EDECEK"

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İbrahim Erdemoğlu'nun örnek teşkil edecek bir iş insanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Trabzon'da spor lisesi geçmişten beri hep bir ihtiyaçtı. Sporculara eğitim verecek bir yer yoktu. Biz de Trabzonspor'da yöneticilik yaptığımız dönemde bu konuda gayret göstermiştik ancak olmamıştı. Trabzon'un ciddi anlamda spor lisesine ihtiyacının olduğundan hareketle biz de bu konuda İbrahim Bey'e bir anlamda rehberlik ettik. Yapılacak spor lisesi sadece Trabzon şehrine değil hinterlandındaki bütün illere de hizmet edecek şekilde olmalıydı. ve İbrahim Bey de her yönüyle bir kompleks yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin bir çok yerinde okullar yaptıran bu değerli iş insanımız aynı zamanda Trabzon aşığı olduğu için bu yatırımı daha da anlamlı olmuştur."

Akçaabat'ın Söğütlü Mahallesi'ndeki Sebat Spor Tesislerinin yanında inşa edilecek olan Spor Lisesi Kompleksi 4 katlı 6 derslikli olacak. Ayrıca, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 150 kişilik öğrenci pansiyonu binaların da yer alacağı kompleksin yaklaşık 150 milyon TL'ye mal olacağı belirtildi.

BORDO-MAVİ KRAVATLA POZ VERDİLER

Geçtiğimiz hafta Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Vakıfbank Genel Müdürü aynı zamanda spor kulübü başkanı olan Abdi Serdar Üstünsalih mavi, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da bordo kravatlarıyla Trabzonspor'un şampiyonluğuna vurgu yaparak birlikte poz verdiler.

(Gökmen Şahin - İHA)

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Akçaabat Spor Lisesi kompleksinin temeli yarın atılacak Akçaabat Spor Lisesi kompleksinin temeli yarın atılacak 'Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu' yarın başlayacak 'Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu' yarın başlayacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Erdemoğlu'ndan Trabzon'a büyük vefa - Son Dakika


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