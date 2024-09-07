İbrahim Tataroğlu Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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İbrahim Tataroğlu Altın Madalya Kazandı

İbrahim Tataroğlu, Estonya'nın başkenti Tallin'deki Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda erkekler +100 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye'ye şampiyonadaki 2. madalyasını getiren Tataroğlu, finalde İspanya'dan Davit Kevlishvili'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

07.09.2024 18:47
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Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'deki organizasyonda bireysel müsabakalar tamamlandı.

Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim, finalde karşılaştığı İspanya'dan Davit Kevlishvili'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

18 yaşındaki judocu, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya alan Zilan Ertem'den sonra Türkiye'ye şampiyonadaki 2. madalyasını getirdi.

Şampiyona, yarın yapılacak karışık takım maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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