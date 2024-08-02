İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu, ikinci turda Güney Koreli rakibine yenilerek elendi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında erkekler +100 kilo son 32 turunda Slovenyalı Enej Marinic'i yenen 18 yaşındaki İbrahim Tataroğlu, son 16 turunda Güney Koreli Minjong Kim ile karşılaştı.

İbrahim Tataroğlu, son dünya şampiyonu ve bir numaralı seribaşı rakibine ippon puanıyla yenilerek oyunlara veda etti.