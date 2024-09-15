Icardi'nin Tedavisi İstanbul'da Devam Edecek - Son Dakika
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Spor

Icardi'nin Tedavisi İstanbul'da Devam Edecek

Galatasaray Doktoru Yener İnce, Icardi'nin tedavisinin pazartesiden sonra Türkiye'de süreceğini açıkladı.

15.09.2024 00:19
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Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin tedavisine pazartesiden sonra İstanbul'da devam edileceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor 5-0 yendi. Maçın ardından Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce, "Ziyech milli takımdan sakat döndü. Süre vermiyorum, bugüne kadar hayatım boyunca hiçbir zaman süre vermedim. Oyuncuları günlük olarak takip ediyorum. Oyuncuları kahramanlaştırmak diye bir derdimiz yok ama fedakarlık ettikleri de doğrudur yıllardan beri. Ziyech sakat döndü. Arka adalesinde kanama ve hafif bir yırtığı var. Toparlaması için çalışmaya başladık. Keza aynı şey Icardi için de geçerli" diye konuştu.

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin tedavisine pazartesiden sonra Türkiye'de devam edileceğini belirten İnce, "Onun ailesel problemlerden dolayı orada kalması bizim tercih ettiğimiz bir konu" dedi.

Yener İnce Fenerbahçe'nin transferi Sırp futbolcu Filip Kostic ile ilgili ise, "Samimi söylüyorum, Fenerbahçe'nin almış olduğu herhangi bir oyuncunun sağlığıyla ilgili herhangi bir yerde hiçbir görüşmem olmadı. Galatasaray Kulübü'nün bana bugüne kadar Kostic'in sağlığıyla ilgili hiçbir sorusu olmadı. Oyuncuyla hiç yan yana gelmedim. O yüzden sağlığıyla ilgili bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

İnce ayrıca Kaan Ayhan'ın herhangi bir sakatlığının olmadığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Icardi'nin Tedavisi İstanbul'da Devam Edecek - Son Dakika

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