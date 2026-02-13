İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi, Lucas Torreira'nın doğum günü gecesinde hakkında çıkan öpüşme iddialarına sert yanıt verdi. Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirten İcardi, sosyal medyada sevgilisi China Suarez'in cesur pozlarını paylaşarak ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını ortaya koydu.

İcardi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Topun yuvarlak olduğunu bile bilmeyen dört çatlak tip, 24 saat benim hakkımda konuşuyor. Doğum gününde öpüşürken görüldüğüm video için de boynumun tamamen dövmelerle kaplı olduğunu unutup, üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorlar. Ne müstakbel eşim ne de ben sizin bu soytarılıklarınızdan besleniyoruz. O, işiyle parlamaya devam ediyor."

Ünlü model, Arjantin basınını eleştiren bir mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak dolaylı bir yanıt verdi. Paylaşımda, "Sürekli yalan söylüyorlar ve buna inanan insanların olması korkutucu" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra yorumunu silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.