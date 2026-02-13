İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı - Son Dakika
İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
13.02.2026 11:31
Mauro İcardi, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın doğum günü sonrası çıkan aldatma iddialarına yanıt verdi. Sevgilisi China Suarez'in iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak ilişkilerinde sorun olmadığını gösterdi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi, Lucas Torreira'nın doğum günü gecesinde hakkında çıkan öpüşme iddialarına sert yanıt verdi. Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirten İcardi, sosyal medyada sevgilisi China Suarez'in cesur pozlarını paylaşarak ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını ortaya koydu.

İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

İcardi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Topun yuvarlak olduğunu bile bilmeyen dört çatlak tip, 24 saat benim hakkımda konuşuyor. Doğum gününde öpüşürken görüldüğüm video için de boynumun tamamen dövmelerle kaplı olduğunu unutup, üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorlar. Ne müstakbel eşim ne de ben sizin bu soytarılıklarınızdan besleniyoruz. O, işiyle parlamaya devam ediyor."

İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Ünlü model, Arjantin basınını eleştiren bir mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak dolaylı bir yanıt verdi. Paylaşımda, "Sürekli yalan söylüyorlar ve buna inanan insanların olması korkutucu" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra yorumunu silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Mauro Icardi, Magazin, Spor

Son Dakika Spor İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    Gs Ahlak simgesi alkışlarlar 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İcardi, sevgilisinin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı - Son Dakika
