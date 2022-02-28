İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor - Son Dakika
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İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor

28.02.2022 16:10
İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Rusya'yla barışçıl çözüm bulunması için devreye girdiği öne sürüldü.

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde kilit bir rol oynuyor. NTV Spor'daki habere göre; Rus iş insanının sözcüsü, Abramovich'in görüşmelere yardım ettiğini açıkladı.

ÖN ŞART SUNULMADI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya geldi. Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde Chelsea'nin sahibi Abramovich ara bulucu oldu

GÖRÜŞMEDE BULUNDUĞU NET DEĞİL

Jerusalem Post, Roman Abramovich'in şu anda Belarus'ta olduğunu aktarıyor ancak kendisinin görüşmede yer alıp almadığı net değil.

ÜNLÜ YÖNETMEN DE DOĞRULADI

İki kez Oscar'a aday gösterilen Ukraynalı yönetmen Alexander Rodnyansky de Abramovich'in müzakeler için öncü olduğunu doğruladı.

Rodnyansky demecinde "Ukrayna tarafının barışçıl bir çözüm bulma konusunda kendilerine yardım etmeye istekli birini bulmaya çalıştığını söyleyebilirim. Yahudi topluluğu aracılığıyla yardım için Roman Abramovich'e ulaştılar. Abramovich barışçıl bir çözüm için destek vermeye çalışıyor. Roman Abramovich'in etkisi sınırlı olsa da, yanıt veren ve denemeyi üstlenen tek kişi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin personeliyle bizzat temas halindeyim ve onun çabaları için minnettar olduklarını biliyorum" dedi.

İngiltere'de İşçi Partisi'nden birkaç milletvekili Abramovich'in yaptırıma tabi tutulması için çağrıda bulundu ancak kendisine şimdilik böyle bir önlem uygulanmadı. Roman Abramovich, Chelsea kulübünün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

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Roman Abramovich, Ukrayna, Chelsea, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

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