Iğdır FK'da Koçak, Sarıyer deplasmanında kaçan goller sonrası 2 puana üzüldü - Son Dakika
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Iğdır FK'da Koçak, Sarıyer deplasmanında kaçan goller sonrası 2 puana üzüldü

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Iğdır FK\'da Koçak, Sarıyer deplasmanında kaçan goller sonrası 2 puana üzüldü
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Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Kenan Koçak, kaçırdıkları sayısız gol pozisyonu nedeniyle kaybedilen 2 puana üzüldüğünü, ders çıkarıp daha çok çalışacaklarını söyledi.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Sarıyer beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kaybedilen 2 puan için tabii ki çok üzgünüm ama bunlardan dersimizi çıkaracağız, çalışacağız, daha fazla çalışacağız, ne gerekirse yapacağız ve yine tekrardan 3 puanlara kavuşacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Zorlu bir deplasman çünkü gerçekten Sarıyer takımını sadece puan durumuna bakarak analiz etmemek lazım. Sezon başı yaptıkları transferler, yaptıkları kadro mühendisliği ile zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Tecrübeli bir takım. Oyuna sergilediğimiz performans ve attığımız gol ve sonucunda da 1 puan maalesef az. Çünkü çok sayısız gol pozisyonuna girip değerlendiremedik. İkinci yarı bir bölümde top bizdeyken maalesef cesaretimizi biraz daha kaybettik, top kayıpları yaptık. Sonrasında toparladık, yine oyuna hakimdik ve yine sayısız gol pozisyonuna girdik. O yüzden takımım için, kaybedilen 2 puan için tabii ki çok üzgünüm ama bunlardan dersimizi çıkaracağız, çalışacağız, daha fazla çalışacağız, ne gerekirse yapacağız ve umarım böyle girdiğimiz sayısız gol fırsatlarını, pozisyonlarını değerlendirip yine tekrardan 3 puanlara kavuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kenan KoçakTrendyolSarıyerIğdırSporSon Dakika

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