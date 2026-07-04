Iğdır Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Iğdır Yaz Spor Okulları Açıldı

Iğdır Yaz Spor Okulları Açıldı
04.07.2026 20:27
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Iğdır'da Yaz Spor Okulları törenle açıldı, 4 bin 800 sporcu 26 branşta eğitim alacak.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa sporcular, antrenörler, veliler ve davetliler katıldı. Açılışta farklı branşlarda eğitim gören sporcuların sergilediği gösteriler ilgiyle takip edildi. 2026 Yaz Spor Okulları kapsamında Iğdır genelinde 26 farklı branşta toplam 4 bin 800 sporcu eğitim görecek. Sporcular, 28 antrenör eşliğinde yaz boyunca düzenlenecek antrenmanlarla hem sportif becerilerini geliştirme hem de sosyal yönden kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Yaz Spor Okulları ile çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmesi, spora yönlendirilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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