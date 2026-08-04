İlayda Nur Çürük Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlayda Nur Çürük Altın Madalya Kazandı

İlayda Nur Çürük Altın Madalya Kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlayda Nur Çürük, 23 Yaş Altı Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular, ikinci günü 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 10 metre havalı tabancada yarışan İlayda Nur, final atışlarında 235,9 puanla 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kategoride İlayda Nur, Şimal Yılmaz ve Tuğba Buğur, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında bronz madalya elde etti.

Fahrettincan Er, erkekler 10 metre havalı tabancada gümüş madalyayı boynuna taktı. Fahrettincan, Alp Eren Erdur ve Bahadır Beydüz'den oluşan takım, bireysel puanların toplamında da gümüş madalya aldı.

Erkekler skeet kategorisinde Muhammet Seyhun Kaya, bireyselde gümüş madalya; Muhammet Seyhun, İbrahim Akgürcü ve Ali Can Arabacı ise bireysel puanların toplamında takım olarak bronz madalya kazandı.

Hatice Yel-Yusuf Efe Kaplan ikilisi de karışık takım 10 metre havalı tüfek finalinde 3. olarak kürsüye çıktı.

Bu sonuçlarla Türkiye, 11 Ağustos'ta sona erecek şampiyonadaki madalya sayısını 10'a (2 altın, 3 gümüş, 5 bronz) çıkardı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlayda Nur Çürük Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Petro’dan Espriella’nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak Petro'dan Espriella'nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak
Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok
Gözler bugün Beştepe’de 322 paşa için karar verilecek Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti Seyirciler isyan etti Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti

23:42
Trabzonspor, Muhammed Salah’ın transferini KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferini KAP'a bildirdi.
22:06
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer
21:57
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı Suçlama çok ağır
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 00:14:46. #7.12#
SON DAKİKA: İlayda Nur Çürük Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.