İlbank'tan 9 Oyuncuyla Vedalaşma
İlbank'tan 9 Oyuncuyla Vedalaşma

07.05.2026 13:12
İlbank, 6 galibiyetle tamamladığı sezonda 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından İlbank, 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Ligi 6 galibiyet, 20 mağlubiyetle tamamlayarak kümede kalmayı başaran İlbank; Zuzanna Gorecka, Aysun Aygör, Ezgi Akyaldız, Merve Tanyel, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz, Samantha Bricio, Hanna Klimets ve Ceren Karagöl'ün gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

