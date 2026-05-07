İlbank'tan 9 Oyuncuyla Vedalaşma

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından İlbank, 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Ligi 6 galibiyet, 20 mağlubiyetle tamamlayarak kümede kalmayı başaran İlbank; Zuzanna Gorecka, Aysun Aygör, Ezgi Akyaldız, Merve Tanyel, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz, Samantha Bricio, Hanna Klimets ve Ceren Karagöl'ün gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
