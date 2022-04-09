İlhan Palut: "Rize'den üzerimize düşen dersi alarak konuya döneceğiz" - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor'un Teknik direktörü İlhan Palut, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Rize'den üzerimize düşen dersi alarak konuya döneceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün daha tempolu oynamalıydık, daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik ve daha sakin olmalıydık. En azından maçı 1-0 öndeyken bitirip soyunma odasına girmeliydik. Rakibimizi maça ortak etmemeliydik. Saha da eksilmemeliydik fakat biz maçı 2 kişi eksik tamamladık. Bunlar bu maçtaki eksiklerimizdi. Bir daha ki maçta bunları çalışıp daha iyi duruma getireceğiz inşallah. Bu yarışı bırakmayacağız. Sahadaki her figürde kendi performansını, benim takımımın performansını kontrol ettiğim gibi, onlar da mutlaka kendi performanslarını kontrol edeceklerdir. Ligin artık sonları herkes dikkatli olmalı. Belirleyici puanlar kazanılıyor veya kaybediliyor. Biz Rize'den üzerimize düşen dersi alarak konuya döneceğiz" şeklinde konuştu. - RİZE