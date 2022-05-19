SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak - Son Dakika
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SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak

19.05.2022 18:43

İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmakİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserisporlu futbolcular İlhan Parlak, Mert Çetin, Dimitrios Kolovetsios ve Emre Demir, Sami Yangın Anadolu Lisesi Bahar Şenliği etkinliğinde söyleşiye katıldı.

İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserisporlu futbolcular İlhan Parlak, Mert Çetin, Dimitrios Kolovetsios ve Emre Demir, Sami Yangın Anadolu Lisesi Bahar Şenliği etkinliğinde söyleşiye katıldı. İlhan Parlak, "En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupası'nı kazanmak" dedi.

Okul bahçesinde tezahüratlarla karşılanan futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtladı. 2005 yılında mezun olduğu okula geldiği için memnun olduğunu söyleyen İlhan Parlak, futbola başlayış hikayesinin sorulması üzerine, 'Kaldığım yurt Kartal'daydı. Yurttan okula yürüyerek gidiyordum. Giderken şimdi yıkılan Atatürk Stadyumu'nun oradan geçerdim ve çimlerine basardım, 'Acaba burada oynayabilecek miyim" diye hep hayal kurardım. O hayalimi 2 sene sonra gol atarak gerçekleştirdim. Şimdi en büyük hayalim de Kayserispor formasıyla Türkiye Kupası'nı kazanmak? dedi.

Emre Demir ise en büyük hayalinin A Milli formayı giymek olduğunu söyledi.

EMDE DEMİR: İNŞALLAH KUPA BİZİM OLACAK

Söyleşinin ardından DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Emre Demir, 'Çok çalıştık, en başından beri kupayı çok istedik. İnşallah Kupa bizim olacak' diye konuştu.

İlhan Parlak mezun olduğu Sami Yangın Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Uyar'a takım arkadaşlarının da imzası bulunan formasını hediye etti.

SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
SPOR İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak

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Kaynak: DHA

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