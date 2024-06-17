İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi - Son Dakika
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İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi

İlk 11\'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi

A Milli Futbol Takımı'mız, yarın oynayacağı Gürcistan maçıyla EURO 2024 macerasına başlayacak. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, "Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" dediği Arda Güler ile ilgili kararını verdi. İtalyan teknik adam, genç yıldızı Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya sürecek.

17.06.2024 16:49
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, yarın oynayacağı Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki ilk 11 yavaş yavaş netleşmeye başladı. Montella, Arda Güler ile ilgili kararını da verdi.

ARDA VE FERDİ İLK 11'DE

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi. İtalyan teknik adam, hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi Kadıoğlu'na da Gürcistan maçında formayı verecek.

İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler ile ilgili kararını verdi

SAKATLAR İYİLEŞİYOR

Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya'dan, Almanya'ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen'deki kamp tesislerinden ayrılmıştı. İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun devam eden sakatlıkları ile en son İrfan Can'da yaşanan sakatlık sorunu nedeniyle kampa çağırılan tecrübeli genç stoper, dün arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Teknik Direktör Montella'nın İsmail ve Ferdi'nin durumlarının hızla düzelmesi ve İrfan'ın da takımda kalacağının netleşmesi üzerine Serdar'ı kadroya dahil etmediği bildirildi.

MAÇ YARIN 19.00'DA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 18 Haziran Salı günü (yarın) BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Gürcistan, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Akcay: Maçı exxen almamış iyiki yoksa radyodan dinlerdik 2 1 Yanıtla
    Cumali Demir: TRT nin de pek bi farkı yok, dünya kupası rezaletti Avrupa şampiyonası sanki öyle olacak gibi. nerde ssport spikerleri, altyapısı... 0 1
  • Muhammet Hayri: Kendi bilir 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi - Son Dakika
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