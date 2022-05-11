İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu - Son Dakika
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İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu

11.05.2022 13:53
İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu

İlkadım Belediyesi GSK Muaythai Takımı, Muaythai İl Seçmelerini 24 madalya ile tamamlayarak spordaki başarısına bir yenisi daha ekledi.

İlkadım Belediyesi GSK Muaythai Takımı, Muaythai İl Seçmelerini 24 madalya ile tamamlayarak spordaki başarısına bir yenisi daha ekledi.

Samsun genelinde 10 Mayıs tarihinde Atakum Sporcu Fabrikası'nda yapılan Muaythai İl Seçmelerine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi GSK Muaythai Takımı 11 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya ile seçmelere damga vurdu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı il seçmelerinde ilginin ve katılımın yoğunluğu gözlerden kaçmadı.

"Gurur duyuyoruz"

İlkadım'da her türle sportif faaliyetin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Zamanımızda hastalık haline gelen boş zamanını olumsuz ortamlarda harcamak yerine spor yaparak hem kendine hem de çevresine faydalı bireyler yetiştirmek amacımız oldu. Bu özveriyle imkanlar doğrultusunda her türlü sportif faaliyetleri devam ettirmeye gayret ediyoruz. Özellik yaz tatillerinde de büyük ilgi gören kick boks ve muay thai sporu, İlkadım'da spora olan ilginin ne kadar büyük olduğunu bizlere göstermiştir. Kapalı spor salonlarımızda düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerimizle spora olan ilgiyi ilçemizde üst sıralara taşıyoruz. Bu vesile ile farklı spor dallarında şampiyonluk rüzgarını ilçemizde estiren her bir sporcumuzla gurur duyuyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İl seçmelerinde başarı yakalayan sporcular

Düzenlenen seçmelerde Kadirhan Sarısoy, Görkem Kökçüoğlu, Zehra Taflan, Ezgi Avcı, Merve Su Tuğrul, Doğukan Altındal, Samet Akan, Semanur Uçak, Sude Vanlıoğlu, Nisanur Güleryüz, Doğukan Seldüz altın madalya; Aybar Doğan, Kerem Efeiyibil, Zeynep Taflani, Melis Avcı, Atanur Yayla, Derya Gürbüz gümüş madalya; Ebru Yavuz, Hilal Yavuz, Nisanur Şahin ve Zeynep Gülcan Turgul ise bronz madalya aldı. - SAMSUN

İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu
İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu
İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu
İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlkadım, 24 madalya ile seçmelere damga vurdu - Son Dakika


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