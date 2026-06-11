İlke Özyüksel Finale Yükseldi - Son Dakika
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İlke Özyüksel Finale Yükseldi

11.06.2026 18:52
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Milli pentatlet İlke Özyüksel, Macaristan'daki Dünya Kupası'nda finale kaldı ve destekçilere teşekkür etti.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılana açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu İlke Özyüksel, finale kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'yi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiğini aktaran İlke, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve buralara kadar gelerek yanımda olan Federasyon Başkanımız Sayın Serhat Aydın'a, teknik ekibime ve dualarıyla destek olan tüm halkımıza teşekkür ederim. İnşallah finalde de ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Macaristan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlke Özyüksel Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zümrüt Ela Göktepe Zümrüt Ela Göktepe:
    final yükselmesi tabii ki sevindirici ama acaba arkada federasyon desteği ve finansman meselesi ne durumda çünkü bu tür sporlar bayağı masraflı ve her sporcu kolay desteklenmiyor birçok yetenekli genci kaybetmişizdir bu yüzden inşallah devlet ve özel sektör bu konulara da el atarsa daha iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Gülseren Özkan Gülseren Özkan:
    çok güzel bir haber bu bizim çocuklarımız ülkeyi temsil ediyor ne kadar gurur verici 0 0 Yanıtla
  • Haluk G. Haluk G.:
    pentatlon ne öyle bi spor varmış da hiç duymadım ama İlke başarılı olmuşsa tebrikler ona 0 0 Yanıtla
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