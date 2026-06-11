İlke Özyüksel Finale Yükseldi

Zümrüt Ela Göktepe:

final yükselmesi tabii ki sevindirici ama acaba arkada federasyon desteği ve finansman meselesi ne durumda çünkü bu tür sporlar bayağı masraflı ve her sporcu kolay desteklenmiyor birçok yetenekli genci kaybetmişizdir bu yüzden inşallah devlet ve özel sektör bu konulara da el atarsa daha iyi olur