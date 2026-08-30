İlke Özyüksel Mihrioğlu Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 7. sırayı elde etti.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 7. oldu.
Çin'in Guiyang kentindeki organizasyonda kadınlar kategorisinde mücadele eden İlke, eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarından oluşan parkuru toplam 1452 puanla bitirdi.
Milli pentatlet, bu sonuçla şampiyonayı 7. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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