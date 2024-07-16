İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de - Son Dakika
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İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de

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Dünya futbolunun önemli yıldızlarından Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi resmi olarak duyuruldu. Eflatun-beyazlı kulüp, Fransız yıldız için Santiago Bernabeu'da görkemli bir imza töreni düzenledi. 80 bin taraftarın katıldığı törende Mbappe'nin imza parasının 50 milyon euro olduğu belirtildi.

16.07.2024 14:16  Güncelleme: 14:23
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Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını terlettiği dünya devi Real Madrid, Kylian Mbappe için Santiago Bernabeu'da görkemli bir imza töreni düzenledi.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Florentino Perez'in açıklamaları sonrası Kylian Mbappe, 80 bin taraftarın önünde ilk kez Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'ya ayak bastı. Taraftarları selamlayan Mbappe, "Bugün hayallerim gerçek oldu. Gerçekten çok mutluyum. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Yıllarca Real Madrid'i hayal ederek kafamı yastığa koydum ve şimdi bu hayalim gerçek oldu" dedi.

İMZA PARASI 50 MİLYON EURO

Marca'nın haberine göre Real Madrid, 5 yıl sözleşme imzaladığı Kylian Mbappe'ye 50 milyon euro imza parası ödeyecek. Yıldız futbolcunun yıllık maaşının ise 15-20 milyon euro arasında olması bekleniyor.

İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid\'de
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: mbappe kadar şişirilmiş bir futbolcu daha yoktur avrupada birde 80 bin taraftar bunun için gitmiş realde kafayı yedi desenize 16 7 Yanıtla
    ferhat eser: Tolga semih kılıçsoy arda güler bundan daha değerlidir bunun için 50 veriyolarsa semihle ferdi arda için 150 milyon euro vermeliler mbappe kim menajer oyunu bunlar bu adam asla o paraları etmez 6 2 Tolga Arslanoğlu: Şakasın sen 4 3
  • OZKANLI Mikail: 2 Yıl sonra gider çünkü tutunamayacak balon transfer olacak 10 8 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: tarih yazacak 4 4 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Psg bu transfeden havagazı aldı anlaşılan . 6 0 Yanıtla

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