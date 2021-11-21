Fenerbahçe Beko: 74 - 82

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Jefferson 17, Bluiett 17, Egehan Arna 11, Bone 21, Lawson 2, Furkan Haltalı 2, Mehmet Yağmur 4, ReavesFENERBAHÇE BEKO: Henry 10, Melih Mahmutoğlu 18, Guduric 15, Polonara 14, Vesely 9, Shayok 2, Ahmet Düverioğlu 4, Metecan Birsen 4, İsmet Akpınar 3, Şehmus Hazer 31'İNCİ PERİYOT: 27-21DEVRE: 41-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 82-74 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 8'inci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Beşiktaş Icrypex sahadan 4'üncü kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Beşiktaş Icrypex'ten Jordan Bone oldu.