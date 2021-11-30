Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Erhan Gürsel

Darüşşafaka: Olaseni 12, Caupain 15, McCullough 14, Doğuş Özdemiroğlu 13, Boothe 10, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 2, Görkem Doğan 2

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 18, Andrews 15, Dudzinski 11, Hayes, Brown 7, Metin Türen 5, Onuralp Bitim 6, Ömer Utku Al 7, Akif Egemen Güven 6

1. Periyot: 16-22

Devre: 42-39

3. Periyot: 66-57

Beş faulle çıkan: 37.14 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 79-75 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka, ligdeki 9. maçında 6. kez kazandı. Frutti Extra Bursaspor ise 6. yenilgisini yaşadı.