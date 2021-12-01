ING Basketbol Süper Ligi

Maçın ikinci yarısında da hızlı hücum ve dış atışlarla skoru değiştiren Semt77 Yalovaspor, 3. periyodunu 58-46 önde tamamladığı karşılaşmayı 80-68 kazandı.

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