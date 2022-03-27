ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 27, Dekker 20, Jones 14, Oğuz Savaş 11, Black 1, Berkay Candan 11, Erkan Yılmaz 8, Hasan Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral 3

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Hayes 15, Şafak Edge 8, Selden 25, Filipovity 6, Hamilton 15, Berkan Aksu 3, Bilgehan Diril 5, Tuğberk Gedikli, Mertcan Solkol, Hüseyin Çevirgen, Onur Özkapıcı

1. Periyot: 34-20

Devre: 59-43

3. Periyot: 79-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 105-77 yendi.

Muhammed Baygül ve Dekker ile 20 sayı üreten Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 34-20 önde geçti.

Jones ve Berkay ile sayı üretmeye devam eden ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 59-43 önde tamamladı.

Bahçeşehir Koleji, Dekker'in pota altındaki etkili oyunuyla 3. periyot sonunda 79-59'luk skorla farkı 20 sayıya çıkardı.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 105-77 kazandı.