ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

10.04.2022 20:28
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Orhan Çağrı HekimoğluAnadolu Efes: Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Buğrahan Tuncer 12, Anderson 11, Petrusev 28, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 2, Egemen Güven 14HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli, Şafak Edge 5, Hamilton 17,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Anadolu Efes: Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Buğrahan Tuncer 12, Anderson 11, Petrusev 28, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 2, Egemen Güven 14

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli, Şafak Edge 5, Hamilton 17, Hayes 17, Filipovity 10, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 9, Bilgehan Diril 7, Can Müezzinoğlu, Barış Ülker, Mertcan Solkol

1. Periyot: 30-13

Devre: 45-36

3. Periyot: 68-56

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 90-68 mağlup etti.

Anderson'un sayılarıyla hücumda etkili olarak mücadeleye başlayan Anadolu Efes, dış atışlarda da isabetli bir performans sergiledi ve 6. dakikada farkı 10 sayıya (21-11) yükseltti. Rakibinin eli boş döndüğü hücumlar sonrası skor üretmekte güçlük yaşamayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 30-13 önde bitirdi.

İkinci periyoda hücumda daha etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, kısa sürede farkı 9 sayıya (32-23) indirdi. Pota altını iyi değerlendiren konuk ekip karşısında ilk dakikalarda hücum üretemeyen lacivert-beyazlılar, son dakikalara doğru toparlandı ve soyunma odasına 45-36 üstünlükle gitti.

İlk dakikaları karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta, Anadolu Efes'in farkı açma çabalarını HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Hamilton ve Hayes ikilisiyle boşa çıkardı. İki takım da oyunun dengesinin bozulmasına izin vermeyince üçüncü periyot, ev sahibi ekibin 68-56 üstünlüğü ile sona erdi.

Son bölüme 7-0'lık bir seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, isabetli şutlarıyla farkı kısa sürede açmayı başardı. Rakibinin direncini oyunun son bölümünde tamamen kıran ev sahibi ekip, mücadeleyi 90-68 kazandı.

YORUMLAR
500
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı Afyonkarahisar'da sona erdi Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı Afyonkarahisar'da sona erdi AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru

Buğrahan Tuncer, Ali Şakacı, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 20:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement