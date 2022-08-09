Milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmaya kararlı - Son Dakika
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Milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmaya kararlı

09.08.2022 12:48
Milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmaya kararlı

İngiltere'de yapılan Swansea Paratriatlon Dünya Serisi'nde yarışan milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yer almak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

İngiltere'de yapılan Swansea Paratriatlon Dünya Serisi'nde yarışan milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yer almak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Uğurcan, İngiltere'deki yarışta 14 ülkeden gelen sporcular arasında müsabakaları 8. tamamlayarak, dünya sıralamasında 14'üncü basamağa kadar yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu, Swansea yarışı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk kez bir dünya serisinde start aldım. Dünya sıralamasındaki en iyi sporcularla ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer almış 6 sporcuyla beraber yarıştım. Benim için Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi önemli bir tecrübe ve deneme yarışı oldu. 2024 Paris'te yer almak için çok kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan'ın her geçen gün performansını yükselttiğini belirten Milli Takım Antrenörü Mert Onaran da, "Tokyo Paralimpik Oyunları'na 10 sporcu alındı. Paris Paralimpik Oyunları'nda bu sayının artarak 12 veya 13 sporcu olacağını öngörüyoruz. Hedefimiz, Uğurcan'ı dünya sıralamasında ilk 10 sporcu arasına yükselterek onun olimpiyata katılımını garantilemek ve sonrasında da madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat puanlamasının önümüzdeki sene başlayacağının altını çizen Onaran, "Seneye yüksek puan veren serilere katılabilmemiz için bu yarışlar bizim için çok önemli. Bu yarışa da yükselen puanımız sayesinde katılabildik. Gelişimimizi bu şekilde devam ettirerek Uğurcan ile ülkemize bir ilki yaşatmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Türkiye, England, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmaya kararlı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmaya kararlı - Son Dakika
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