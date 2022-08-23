Bu sonuçla, ligdeki iki maçından da mağlup ayrılan Manchester United ilk 3 puanı alırken, Liverpool 3. maçında da galibiyet elde edemeyerek 2 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla geçti - Son Dakika

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