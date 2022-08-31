Bu sonuçla 15 puana yükselen Arsenal, liderliğini sürdürdü. Üç puanı bulunan Aston Villa ise 5 haftada 4. yenilgisini yaşadı.

"Hat-trick" yapan Haaland, ligde 9 gole ulaştı. Sekizer gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

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