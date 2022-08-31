Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazanmaya devam ediyor

31.08.2022 23:33
Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazanmaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 6-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 6-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle farklı galip geldi.

"Hat-trick" yapan Haaland, ligde 9 gole ulaştı. Sekizer gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Manchester City, puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest, 4 puanda kaldı.

Arsenal 5'te 5 yaptı

Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Ev sahibi takım, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 77. dakikada Gabriel Martinelli'nin bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

Aston Villa'da Douglas Luiz'in 74. dakikada kornerden kaydettiği gol, mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla 15 puana yükselen Arsenal, liderliğini sürdürdü. Üç puanı bulunan Aston Villa ise 5 haftada 4. yenilgisini yaşadı.

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Kaynak: AA

Nottingham Forest, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

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