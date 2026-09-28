İran'da tenis yasağına rağmen Mansour Bahrami, Ankara'da korta çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da tenis yasağına rağmen Mansour Bahrami, Ankara'da korta çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da tenis yasağı nedeniyle spordan uzak kalan eski profesyonel tenisçi Mansour Bahrami, Ankara Açık WTA 125 kapsamında Ankara'ya geldi ve korta çıktı. Yaklaşık 50 yıldır gösteri maçları yaptığını belirten Bahrami, İran'daki yasağa rağmen büyük turnuvalarda oynadığını söyledi.

İran'da tenisin yasaklandığı dönemde sporundan uzak kalan ancak hayalinden vazgeçmeyen İran asıllı Fransız eski profesyonel tenisçi Mansour Bahrami, her engeli aşarak önemli turnuvalarda oynama fırsatı bulduğunu söyledi.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası kapsamında Ankara'ya gelen Bahrami, Topspin Tennis Academy Bilkent'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 50 yıldır gösteri maçlarında korta çıktığını belirten Bahrami, Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tenisin hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bahrami, "Yaklaşık 50 yıldır gösteri tenisi oynuyorum. Bu güzel Ankara şehrinde olmak ve beni görmekten hoşlanan insanların önünde oynamak büyük bir zevk." dedi.

1989 Fransa Açık'ta çiftlerde final oynama başarısı gösteren Bahrami, tenisçi olmayı çocukluğundan itibaren istediğini ve tenis kariyerinde yaşadığı zorluklara rağmen hayalinin peşinden gitmeye devam ettiğini ifade ederek "Bu sadece hayallerin gerçekleşebileceğini kanıtlıyor. Benim hayalim tenisçi olmaktı. Karşıma çıkan her engeli ortadan kaldırdım ve bugün buradayım. Flushing Meadows, Wimbledon, Roland Garros ve Avustralya Açık gibi dünyanın en büyük kortlarında oynadım ve bugün de Ankara'dayım." diye konuştu.

İran'da tenis yasağı kariyerinin yönünü değiştirdi

Bahrami, İran'da yaklaşık 50 yıl önce tenisin yasaklandığını ve kortların kapatıldığını belirterek bu dönemin kendisini ülke dışında tenis oynamaya yönelttiğini söyledi.

Tenisten uzak kalmanın kendisi için zor olduğunu aktaran Bahrami, şöyle devam etti:

"Benim hayatım tenis oynamak. İran'da olmak ve o günlerde tenis oynayamamak çok zordu. Yaklaşık 50 yıl önce tenis yasaklanmıştı ve kortlar kapatılmıştı. Bu yüzden dışarı çıkıp tenis oynamam gerekiyordu ve ben de bunu yaptım. Bugün insanların gelip önlerinde gösteri maçı oynamam için beni davet etmesinden mutluyum. Dünyanın her yerinde, her şehrinde böyle, bu çok güzel. Bunu seviyorum ve çok şanslı bir adamım."

"Seyirci yoksa tenis oynamak istemiyorum"

Korttaki eğlenceli tarzıyla tanınan Bahrami, seyirciyle kurduğu bağın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek "Benim için tenis oynamanın tek nedeni seyircinin olması. Seyirci yoksa tek başıma oynamaktan keyif almıyorum. İnsanları eğlendirmeyi seviyorum ve iyi bir seyircinin önünde performans göstermeyi seviyorum. Seyirci yoksa tenis oynamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki organizasyonda çocuklarla da tenis oynayan Bahrami, genç sporcuların ilgisinden memnun kaldığını söyledi.

Sporda başarı kadar yapılan işten keyif almanın da önemli olduğunu vurgulayan Bahrami, şunları kaydetti:

"Kortta ciddi oynayabilirsiniz, daha iyi bir oyuncu olmak için elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz. Ama asıl önemli olan keyif almak ve yaptığınız şeyden zevk almak. Dünya bir numarası ya da üç binincisi olmanız önemli değil. En azından verebileceğiniz her şeyi vermiş olursunuz. Herkes bir numara olamaz. Bu yüzden oyundan keyif alın."

Kaynak: AA
AnkaraTenisİranSporWtaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Trump’tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Bunu da gördük Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
11:54
Fatma Betül Sayan Kaya’nın TBMM’de yaptığı konuşması yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya'nın TBMM'de yaptığı konuşması yeniden gündemde
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
10:53
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 12:06:32. #.0.3#
SON DAKİKA: İran'da tenis yasağına rağmen Mansour Bahrami, Ankara'da korta çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei