İrlanda İsrail'i 3-0 yenerken Bazunu maça çıkmadı, Moylan Gazze'ye selam yolladı - Son Dakika
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İrlanda İsrail'i 3-0 yenerken Bazunu maça çıkmadı, Moylan Gazze'ye selam yolladı

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İrlanda İsrail\'i 3-0 yenerken Bazunu maça çıkmadı, Moylan Gazze\'ye selam yolladı
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İrlanda Cumhuriyeti, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İsrail'i 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İrlandalı oyuncular siyah kol bandıyla protesto etti ve el sıkışmadı. Bazunu maça çıkmadı, kararını masum insanların öldürülmesine bağladı; Moylan bandı öperek Gazze'ye selam yolladı.

Maça çıkmayan kaleci Bazunu: Kendinizden daha büyük bir mesele için duruş sergileme fırsatını çok az kez yakalarsınız

Melihcan ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İrlanda; Troy Parrott, Adam Idah ve Jack Moylan'ın 12 dakikalık süre içinde bulduğu 3 golle farklı kazanırken; İrlandalı oyuncuların maç öncesinde karşılaşmaya çıkmama yönündeki talepleri; seremonide rakipleriyle el sıkışmamaları ve İsrail milli marşı sırasında gerçekleştirdikleri protesto dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

Macaristan'da Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın başlangıcında tarihe geçecek anlar yaşandı. Maça Gazze'de yaşananlar adına siyah kol bandıyla çıkan İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, maç önü seremonisinde İsrail oyuncuları ile el sıkışmadı. İrlanda kadrosu, Macaristan'da 3-0'lık UEFA Uluslar Ligi galibiyeti öncesinde İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğerek Gazze'de yaşananları protesto etti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ipswich'te forma giyen İrlanda Cumhuriyeti kaptanı Dara O'Shea ile İsrail kaptanı Manor Solomon arasında bayrak değişimi olmadı ve ikili hakem Harm Osmers önünde de el sıkışmadı.

İRLANDA KALECİSİ BAZUNU MAÇA ÇIKMADI, MOYLAN GOL SONRASI SİYAH BANDI ÖPTÜ

Mücadele öncesi ve sırasında yaşananlar da dikkat çekti. İngiltere Championship ekiplerinden Bolton Wanderers'ta forma giyen Gavin Bazunu karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını sanal medya hesabından duyurdu. Öte yandan 25'inci dakikada attığı golle skoru 3-0'a getiren Jack Moylan siyah kol bandını çıkarıp, öperek Gazze'ye selam yolladı.

MAÇA ÇIKMAYAN KALECİ BAZUNU: KARARIM, MASUM İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU İNANCIMA DAYANIYOR

24 yaşındaki kaleci Gavin Bazunu, karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını paylaştığı sanal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarımın her birine, teknik direktörümüze, ekibine ve İrlanda halkına büyük saygı duyuyorum. Ancak kolay almadığım bir karar verdim. İnancı güçlü bir insanım ve karakterli, ilkelerine bağlı biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı oynanacak maçlarda yer almamın doğru olmayacağını düşünüyorum. Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna yönelik kişisel inancıma dayanıyor. Burada özellikle belirtmek isterim ki tutumum İsrail halkına ya da Yahudi toplumuna karşı değil, bölgede yaşanan vahşete karşıdır. Hayatta, kendinizden daha büyük bir mesele için duruş sergileme fırsatını çok az kez yakalarsınız. Bunun da o anlardan biri olduğuna güçlü şekilde inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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