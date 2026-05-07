İsimler bomba! İşte Hakan Safi'nin teknik direktör adayları
İsimler bomba! İşte Hakan Safi'nin teknik direktör adayları

İsimler bomba! İşte Hakan Safi\'nin teknik direktör adayları
07.05.2026 10:23
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin teknik direktör adayları arasında Xabi Alonso ve Filipe Luis’in öne çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hocaya çevrildi. Başkan adayı Hakan Safi’nin gündemindeki teknik direktör adayları da ortaya çıktı.

ÖNCELİK YABANCI HOCA

6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçim öncesinde çalışmalarını sürdüren Hakan Safi’nin önceliğinin yabancı teknik direktör olduğu belirtildi.

XABI ALONSO LİSTEDE

İddiaya göre Safi’nin listesindeki en dikkat çekici isimlerden biri Xabi Alonso oldu. Bayer Leverkusen’i şampiyon yaptıktan sonra Real Madrid’de görev alan İspanyol teknik adamla temas kurulduğu öne sürüldü.

FILIPE LUIS DETAYI

Listenin bir diğer önemli ismi ise Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis oldu. Brezilya ekibiyle kısa sürede 7 kupa kazanan genç teknik adamın son dönemde büyük çıkış yakaladığı ifade edildi.

KONGREYE HOCAYLA ÇIKMA PLANI

Hakan Safi ve ekibinin kısa süre içinde teknik direktör konusunda karar vermesi ve kongre sürecine net bir teknik adam planıyla girmesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
