İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor - Son Dakika
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İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor

11.06.2022 14:32
İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 7 takımın katıldığı organizasyonun ikinci gününde Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0; Çankırı İşitme Engelliler Spor Kulübü de Başkent İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü aynı skorla yendi.

Yarın sona erecek müsabakalar sonunda 2 takım, İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselecek.

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Kaynak: AA

voleybol, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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