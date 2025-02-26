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İskenderunspor İlk Yarıda Önde

İskenderunspor İlk Yarıda Önde

Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

26.02.2025 21:33
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında Fatih Karagümrük ile İskenderunspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Manış, topu ceza sahasına ortaladı. Altıpas önünde iyi yükselen Ulaş Zengin, kafa vuruşuyla topu uzak köşeden filelere yolladı. 0-1

7. dakikada savunmadan atılan uzun pası alan Mehmet Manış, sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına girdi. Mehmet'in ceza sahası içi sağ çaprazından pasında Erdem Can Polat, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

45. dakikada Barış Kalaycı, savunmanın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Gültekin, penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Gray'in vuruşunda kaleci Arel Ekinci, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Akpınar

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Tarık Tuğyan, Yiğit Fidan, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Mert, İrfan Köse, Dovedan, Barış Kalaycı, Ahmet Sivri, Gray

Yedekler: Furkan Akyüz, Tuğbey Akgün, Arda İbrahim Akgün, Eren Atabey, Halil Cengiz, Tarık Buğra Kalpaklı, Ulaş Oktay Yıldız, Emirhan Parmaksız, Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Orhan Ak

İskenderunspor: Arel Ekinci, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Erbay Eker, Kerem Kurşun, Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Mohamed Khalil, Berat Yılmaz, Erdem Can Polat

Yedekler: Muhmmet Eren Kazancı, Ulaş Yılmaz, Berat Erdoğan, Yusuf Acer, Abdurrahman Kuyucu, Hüseyin İçlek, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Metin Akpunar

Goller: Ulaş Zengin (dk. 5), Erdem Can Polat (dk. 7) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Dovedan (İskenderunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Erdem Can, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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