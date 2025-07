İsmail Koç, Kırkpınar İçin Hazır

Başpehlivan İsmail Koç, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kura şansı olan pehlivanın finale bir adım daha yakın olduğunu belirtti.

Seydikemer Belediyesi adına güreşen İsmail Koç, AA muhabirine, sezon başında menisküs kaynaklı bir sakatlık geçirdiğini, bu nedenle istediği gibi bir başlangıç yapamadığını söyledi.

Sakatlığının iyileşmesiyle çalışmalarından verim almaya başladığını belirten Koç, "Lig güreşleri benim için iyi geçiyor. Her lig güreşinde bir iki sağlam rakibimi yenerek hedeflerime adım adım devam ediyorum. Bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bütün başpehlivan arkadaşlarım gibi ben de çok iyi çalıştım. Burada çok iyi çalışmak her şey demek değil. Öncelikle bir şeylerin nasip olması gerekiyor, kura şansının olması gerekiyor. Burada kura şansı olan arkadaşımız kemere bir adım yakın her zaman." diye konuştu.

Koç, son antrenmanını yapıp müsabaka gününü bekleyeceğini dile getirdi.

Sezon boyunca gereken çalışmaları yaptığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Gerek kondisyon gerek güç gerek teknik bu aşamaları tek tek aştık. Şu anda hem yaşımın hem gücümün zirvesinde kendimi iyi hissediyorum ama dediğim gibi kura çok önemli burada. 2021 yılında burada final yapmak nasip olmuştu. O zamanki güç ve kuvvetimden daha iyi hissediyorum kendimi. Yapmam gerekenler var ama onlar bende kalsın, kendimi gizleyerek performansımı sahada göstermek istiyorum."