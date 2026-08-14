İsmail Nezir Avrupa 400m Engelli Bronz Madalya Kazandı
İsmail Nezir, Birmingham'da Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400m engellide üçüncü oldu.
Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu.
Birmingham kentindeki organizasyonun finalinde piste çıkan İsmail Nezir, 48.26'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli atlet, yarı finalde 48.16'lık derecesiyle sezonun en iyi performansını sergileyerek finale yükselmişti.
Kaynak: AA
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