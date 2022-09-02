Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye transfer oldu - Son Dakika
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Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye transfer oldu

02.09.2022 09:52
Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye transfer oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın futbolcusu Pierre Emerick Aubameyang, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transfer oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın futbolcusu Pierre Emerick Aubameyang, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, "Pierre-Emerick Aubameyang'ın, Barcelona'dan Chelsea'ye kalıcı transferi tamamlandı." denildi.

Gabonlu 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Aubameyang, geçen sezon Barcelona formasıyla 23 maçta 13 gol attı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye transfer oldu - Son Dakika

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