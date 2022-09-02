Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye transfer oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın futbolcusu Pierre Emerick Aubameyang, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transfer oldu.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, "Pierre-Emerick Aubameyang'ın, Barcelona'dan Chelsea'ye kalıcı transferi tamamlandı." denildi.
Gabonlu 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Aubameyang, geçen sezon Barcelona formasıyla 23 maçta 13 gol attı.
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