İspanya'da kadın milli futbolcular erkeklerle aynı ekonomik şartlara sahip oldu - Son Dakika
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İspanya'da kadın milli futbolcular erkeklerle aynı ekonomik şartlara sahip oldu

14.06.2022 22:27
İspanya'da kadın milli futbolcular erkeklerle aynı ekonomik şartlara sahip oldu

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), milli kadın futbolcuların erkekler ile aynı ekonomik şartlara sahip olmaları için bir anlaşma imzaladı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), milli kadın futbolcuların erkekler ile aynı ekonomik şartlara sahip olmaları için bir anlaşma imzaladı.

RFEF Başkanı Luis Rubiales, İspanyol milli futbol takımlarında forma giyen kadınların prim ve imaj geliri haklarının erkeklerle eşit olmasını öngören ve ilk aşamada 5 yıl geçerliliği olan bir anlaşmaya imza attı.

"Futbol dünyasında öncü olan muhteşem bir anlaşma yaptık. Tarihi bir gün." diyen Rubiales, futbolda kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitsizliğin önüne geçtiklerini vurguladı.

Rubiales, "Milli erkek futbolcular sözleşmelerine çok benzer bir anlaşma ve adil olmanın da ötesinde bazı maddeleri var. Kadın futbolcuları teşvik etmeliyiz. Kadın ve erkek futbolu arasındaki mesafeyi yavaş yavaş kapatmak ve kadın futboluna daha fazla kaynak aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Henüz maaşlara yansımayan, sadece prim ve imaj gelirlerinin eşitlendiği anlaşmayla birlikte milli kadın futbolcuların gelirlerinin bu yıldan itibaren yüzde 20 artış göstereceği ve bu artışın 2027'de yüzde 80'e kadar ulaşacağı belirtildi.

Önümüzdeki iki Dünya Şampiyonası ile iki Avrupa Şampiyonasını kapsayacak anlaşma töreninde Milli Kadın Futbol Takımı'nın bazı futbolcuları da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya'da kadın milli futbolcular erkeklerle aynı ekonomik şartlara sahip oldu - Son Dakika

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