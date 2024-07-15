İspanya, EURO 2024'te şampiyon oldu - Son Dakika
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İspanya, EURO 2024'te şampiyon oldu

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde ettikleri zaferden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Almanya'da düzenlenen turnuvada favori görülmeyen İspanya, büyük bir başarıya imza attı. Genç bir takımları olduğunu belirten de la Fuente, oyuncularının kendisine güvendiğini ve hatalarını minimumda tuttuklarını ifade etti. İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ise final maçını kaybettiklerini ancak oyuncularının çaba, istek ve karakter açısından büyük bir performans sergilediğini söyledi.

15.07.2024 04:39
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, elde ettikleri zaferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılan final maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Turnuva öncesinde kendilerini favori görmediğini aktaran de la Fuente, "EURO 2024 öncesinde şampiyonluk için rekabet edeceğimizi söylemiştim. Bence zor bir şeyi gerçekleştirdik. Bundan sonra da büyümeye ve gelişmeye devam edebiliriz. Kesinlikle bu futbolcu grubunun bunu yapacağını düşünüyorum. Elimizde rekabet etmekten, kazanmaya çalışmaktan yorulmayan bir futbolcu grubu var. Herkes onlarla gurur duymalı. İlk günden son güne kadar müthiş mücadele ettiler. Onlar, bu işi çok daha kolay hale getiriyor." diye konuştu.

Genç bir takımları olduğuna değinen İspanyol teknik adam, "Ülkem İspanya için mutluyum. Oluşturduğumuz heyecandan dolayı memnunum. Umarım vatandaşlarımız bu takıma gururla bakar. Çünkü onlar tarih yazabilirler. Önlerinde çok uzun bir yolculukları var." ifadelerini kullandı.

Luis de la Fuente, oyuncularının kendisine güvendiğini dile getirerek, "Oyuncularımın bana inandıklarından emindim. Neredeyse hiç hata yapmadık. Her küçük adım büyümek ve bir sonrakini daha güçlü bir şekilde ileriye doğru atmak içindi. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu anın tadını çıkarmamız gerek. Kimse bize bedava bir şey vermedi. Bunun böyle olması daha iyi çünkü çok emek verildiğinde daha değerli olur." dedi.

Southgate: "Bu gece yeterli olamadık"

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, final maçını kaybeden oyuncularını övdü.

Üst üste iki final kaybettiklerini hatırlatan Southgate, "Bir final kaybetmek inanılmaz derecede zor. Öncelikle, İspanya'yı tebrik ederim. Turnuvanın en iyi takımı onlardı. Bu gece de iyi olan onlardı. Ancak oyuncularımız da inanılmazdı. Herkese inanılmaz geceler yaşattılar. Çaba, istek ve karakter açısından daha fazlasını veremezlerdi. Bu gece yeterli olamadık. Topu yeterince iyi tutamadık. Aslında, özellikle ilk yarıda iyi savunma yaptık, onların olasılıklarını sınırladık. Ancak gol yiyene kadar topu iyi kullanmadık. Sonrasında oyuna denge getirdik. Ancak turnuvadaki fiziksel sorunlar, uzatma süreleri ve bu gece topa sahip olma süremizin azlığının sonunda büyük bir bedel ödedik. Hatalar yapmamızın nedeni bence bacakların tükenmeye başlamasıydı. Oyuncularım final maçı 85. dakikaya kadar zorladı. Gerçekten inanılmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya, EURO 2024'te şampiyon oldu - Son Dakika

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