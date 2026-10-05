İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler\'e imzayı attırdı

İspanyol devi Real Madrid, Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler’in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

ARDA GÜLER İMZAYI ATTI

AS'ta yer alan hbaere göre; Eflatun-beyazlılar, milli futbolcunun 2029 yılında sona erecek olan mevcut kontratını 2031 yılına kadar uzattı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

TAKIMDAKİ STATÜSÜ YÜKSELİYOR

Real Madrid yönetiminin, Arda Güler’in sahada gösterdiği üstün performans, takım içindeki artan sorumluluğu ve gelişiminden oldukça memnun olduğu belirtildi. Kulübün, genç yıldızı sadece geleceğin bir vaadi değil, kadronun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve bu doğrultuda yeni sözleşmeyle birlikte maaşında da önemli bir iyileştirmeye gittiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Öte yandan Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon Euro olarak güncellendi. Milli yıldız, tarihte 100 milyon Euro piyasa değerini gören ilk Türk futbolcu oldu.